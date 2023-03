Nach Ausraster: Jamie Foxx und Cameron Diaz am Set gesehen

Wie wohl die Stimmung gerade ist? In den vergangenen Jahren zog sich Cameron Diaz (50) aus der Filmbranche zurück. Für einen gemeinsamen Streifen holte Jamie Foxx (55) die Blondine aber nach acht Jahren zurück. Doch als ihr Schauspielkollege am Set ausrastete und mehrere Leute entließ, soll die "Bad Teacher"-Darstellerin endgültig beschlossen haben, dem Showbusiness den Rücken zu kehren. Jetzt tauchten gemeinsame Bilder von Jamie und Cameron am Set auf!

Wie die Schnappschüsse, die Mail Online vorliegen, zeigen, drehen die beiden Filmstars aktuell in Großbritannien – von guter Laune fehlte kurzzeitig aber jede Spur: Während des Drehs wirkte die 50-Jährige sichtlich angespannt, als sie stirnrunzelnd mit Jamie vor Kamera stand. Andere Aufnahmen zeigen wiederum, wie Cameron den "Django Unchained"-Star anlächelt, als sie über das Drehgelände laufen. Dicke Luft scheint zwischen den beiden also nicht zu herrschen.

Laut einem Insider soll Jamie nämlich teilweise schuld daran sein, dass Cameron ihre Schauspielkarriere endgültig an den Nagel hängen will: "Sie hasst Dramen und die Konfrontationen. Das ist der Grund, warum sie sich überhaupt aus dem Geschäft zurückgezogen hat." Hinzukomme, dass sie ihre Familie an den Drehtagen vermisse.

Getty Images Cameron Diaz, Schauspielerin

Getty Images Jamie Foxx, Schauspieler

Getty Images Cameron Diaz, Hollywoodstar

