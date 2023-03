Schwer bepackt: Hilary Duff mit Kind und Kegel unterwegs!

Hilary Duff (35) händelt mehrere Dinge gleichzeitig! Die How I Met Your Father-Darstellerin ist Mutter von drei Kindern. Sohnemann Luca (11) stammt aus ihrer ersten Ehe – ihre Mädels Banks Violet (4) und Mae bekam sie zusammen mit ihrem Ehemann Matthew Koma. Im Netz gewährt die Schauspielerin ab und an Einblicke in ihr Leben als Vollblutmama. Beispielsweise hatte sie den Geburtstag ihres Sohnes im Disneyland verbracht. Nun war Hilary aber mal schwer bepackt mit Kind und Kegel unterwegs!

Paparazzi lichteten den TV-Star nun zusammen seinen beiden Töchtern ab. Wie die Fotos zeigen, hatte Hilary ihre Jüngste auf dem Arm – und schleppte sogar noch eine große Tasche und den rosafarbenen Rucksack ihrer Ältesten. Diese schlenderte entspannt im niedlichen Ballerina-Look vor ihrer Mama. Die drei Mädels hatten auf dem Parkplatz einen Regenbogen bewundert, während sie zum Auto liefen.

Ihr Ehemann war auf den Bildern nirgends zu sehen – vielleicht wartete er stattdessen zu Hause auf die drei. Hilary und Matthew sind seit 2019 miteinander verheiratet. Im Netz nehmen sich die Eheleute gerne auf die Schippe. Am Tag der Eheschließung hatte die 35-Jährige ihrem Partner beispielsweise einen lustigen Seitenhieb auf Instagram verpasst. "Du ziehst mich auf und machst mir die Hölle heiß, Matthew, und ich liebe dich so sehr. Mein eigener, persönlicher Troll", schrieb sie.

Instagram / hilaryduff Hilary Duffs Töchter Banks Violet und Mae

GP / MEGA Hilary Duff mit ihren Töchtern Mae (l.) und Banks Violet (r.) im März 2023

Instagram / hilaryduff Hilary Duff und Matthew Koma im Februar 2023

