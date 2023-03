So sehr hat "7 vs. Wild"-Erfahrung Knossis Leben geändert

Knossi (36) hat eine Erfahrung fürs Leben gemacht. Aktuell versucht Profitänzerin Isabel Edvardsson (40) aus dem Entertainer bei Let's Dance einen Tänzer zu machen. In dem TV-Format schlägt sich der Streamer zur Überraschung vieler Zuschauer richtig gut. Zuvor nahm er an der von Fritz Meinecke ins Leben gerufenen Reality-Spielshow "7 vs. Wild" teil. Trotz Verletzung überstand Knossi die kompletten sieben Tage auf einer einsamen Insel. Jetzt verriet er, wie ihn das Format geprägt hat!

Bei "7 vs. Wild" verbrachte Knossi sieben Tage lang alleine unter schwierigen Bedingungen auf der tropischen Insel Isla de San José im Süden von Panama. Obwohl der Moderator keinerlei Vorerfahrung im Survival-Bereich mitbrachte, begeisterte er die Fans mit seiner stets motivierenden Art. "'7 vs. Wild' hat mir bewusst gemacht, was wirklich wichtig ist im Leben", ließ der 36-Jährige jetzt auf Instagram Revue passieren.

Für Jens Heinz Richard Knossalla, wie Knossi mit bürgerlichem Namen heißt, ist wohl keine Herausforderung zu groß. Genau deswegen ließ er sich auf "Let's Dance" ein. "Ich stecke mit 'Let's Dance' wieder in einem anstrengenden Abenteuer, welches mich an körperliche und geistige Grenzen bringt und das man nicht für Geld kaufen kann. Ich liebe es so sehr", schwärmte Knossi.

