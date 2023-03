Fette Party: Der Kandidat Felix feiert bei DSDS Geburtstag

Die DSDS-Kandidaten sind in Feierlaune! Seit Anfang des Jahres stehen die Sänger Woche für Woche vor Dieter Bohlen (69), Katja Krasavice (26), Leony und Pietro Lombardi (30), um sie mit ihrem Talent zu überzeugen. Heute steht bereits die letzte Entscheidung an, bevor es in die beliebten Liveshows geht. Doch bevor sich die Kandidaten der strengen Meinung der Jury stellen, gab es einen Grund zu feiern: Felix hat nämlich Geburtstag!

"Alles vergessen, ein bisschen tanzen!", freuten sich die Teilnehmer in der aktuellen Folge der beliebten Gesangsshow. So stießen alle pünktlich um Mitternacht mit leckeren Cocktails auf Felix an. "Ich hab euch alle wahnsinnig gern und es ist unglaublich, dass ich das alles mit euch erleben darf. Das ist einer meiner schönsten Geburtstage. Ich werde das auf jeden Fall nie vergessen", erklärte das Geburtstagskind ganz gerührt.

Trotz der langen Partynacht standen am nächsten Tag wieder die Coachings an – einige der Geburtstagsgäste schafften es morgens aber kaum aus dem Bett. Ob sie es mit dieser Motivation dennoch schaffen, die Jury heute von sich zu überzeugen?

RTL / Markus Hertrich Die Jury von DSDS 2023 in Thailand

RTL / Markus Hertrich Felix Gleixner, DSDS-Kandidat

RTL / Markus Hertrich DSDS-Kandidaten in Bangkok

