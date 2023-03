Irre Prozedur! Colin Farrell ist wieder im Fatsuit unterwegs

Colin Farrell (46) hängt sich richtig rein! Der Schauspieler begeisterte 2022 das Publikum als DC-Bösewicht Oswald Cobblepot alias Pinguin in Matt Reeves' (56) Comicverfilmung "The Batman". Seine Figur bekommt jetzt eine eigene Spin-off-Serie – die Dreharbeiten dazu sind in vollem Gange und der Ire schlüpft abermals in seinen Fatsuit. Neue Bilder zeigen, wie extrem Colins Transformation ist und wie lange diese dauert!

Am Dienstag bekamen Paparazzi den 46-Jährigen bei "The Penguin"-Dreharbeiten in New York vor die Linse. Auf Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, ist die dramatische Verwandlung von Colin zum Gotham-Mafioso deutlich zu erkennen. Ging der Star um 8 Uhr morgens leger in Jogginghose, T-Shirt und Adiletten in die Maske, so kam er drei Stunden später in Prothesen gehüllt ans Set zurück. Charaktertypisch mit vernarbtem Gesicht und im Outfit eines klassischen Hollywood-Gangsters: ein schwarzer Anzug mit Krawatte und einem Ledermantel mit breitem Revers.

Colin ist nicht der einzige Schauspieler, der sich in einen Fatsuit zwängen musste. Auch Thor-Darsteller Chris Hemsworth (39) in "Avengers: Endgame", Russell Crowe (58) als der verstorbene Fox News-Chef Roger Ailes in "The Loudest Voice" oder Brendan Fraser (54) in seiner Oscar prämierten Rolle in "The Whale" mussten sich schon dieser Prozedur stellen.

