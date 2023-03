Colin Farrell als DC-Bösewicht am "The Penguin"-Set gesehen

Colin Farrell (46) ist kaum wiederzuerkennen. Seit mittlerweile 27 Jahren steht der gebürtige Ire nun schon als Schauspieler vor der Kamera – und das auch mehr als erfolgreich. So schlüpfte er in Matt Reeves' (56) Comicverfilmung "The Batman" beispielsweise in die Rolle des DC-Bösewichts Pinguin. Vergangenes Jahr wurde dann bekannt gegeben, dass der Schurke eine eigene Spin-off-Serie bekommt. Mittlerweile haben die Dreharbeiten auch bereits begonnen. Nun wurde Colin zum ersten Mal in voller Pinguin-Montur gesehen.

Am vergangenen Montag wurde der 46-Jährige von einigen Paparazzi und Schaulustigen am Set in Manhattan entdeckt. Dabei war Colin kaum wiederzuerkennen. Wie schon in dem Superheldenfilm aus dem vergangenen Jahr wurde sein Gesicht mithilfe einiger Prothesen verändert, sodass es runder aussieht. Zudem war es von einigen Narben und einem schütteren Haaransatz gezeichnet. In bester Pinguin-Manier war Colin in einen lilafarbenen Blazer gekleidet, zu dem ein eng anliegendes Hemd sowie eine schlichte Anzughose kombiniert wurden. Um die Erscheinung abzurunden, trug der "The Gentlemen"-Darsteller einen Fatsuit. Berichten von DailyMail zufolge sollen die Dreharbeiten schon Mitte des Jahres abgeschlossen sein.

Scheint so, als könnten die kommenden Wochen sehr aufregend für den zweifachen Vater werden. Immerhin darf er bei der am kommenden Sonntag stattfindenden Oscar-Verleihung auf eine der begehrten Auszeichnungen hoffen. So ist Colin als bester Hauptdarsteller für seine Performance als Pádraic Súilleabháin in Martin McDonaghs Dramödie "The Banshees of Inisherin" nominiert.

Getty Images Colin Farrell im Februar 2023

Splash News Colin Farrell am Set der "The Penguin"-Serie, 2023

MEGA Colin Farrell im März 2023

