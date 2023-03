Nach Schlaganfall: Bert Wollersheim feiert pompös Geburtstag

Bert Wollersheim (72) feiert sein Leben in vollen Zügen! Seit Jahren ist er im Rotlichtmilieu, aber auch im Reality-TV bekannt wie ein bunter Hund. Doch Anfang des Jahres machten besorgniserregende News die Runde: Bert erlitt einen Schlaganfall und musste zweimal an der Halsschlagader operiert werden. Obwohl es dem ehemaligen Rotlichtbaron mittlerweile besser geht, scheint der Schlaganfall Spuren bei ihm hinterlassen zu haben – Grund genug, seinen 72. Geburtstag jetzt umso größer zu feiern!

Gegenüber Bild verriet der Mann von Ginger Costello, dass sein Sohn "ein paar Freunde" einladen wollte – schließlich erschienen dann aber 300 Gäste zu der Party in einem Düsseldorfer Bordell. "Doch das hat dann ein Eigenleben entwickelt. Ich bin sehr glücklich, dass so viele liebe Menschen teils von weit weg zu mir gekommen sind. Das hat mich zu Tränen gerührt. Nach der Insolvenz 2019 und dem gesellschaftlichen Fall hätte ich damit nicht gerechnet", erklärte Bert.

Gemeinsam mit Diogo Sangre (28), Jürgen Milski (59) und Co. habe der Ex von Sophia Vegas (35) dann bis tief in die Nacht gefeiert – seine Liebste verließ hingegen schon um 01:00 Uhr die Partygesellschaft. "Ich habe um 08:00 Uhr als Letzter den Club verlassen, das war mir wichtig. Was ein atemberaubender Run, diese Nacht!", freute sich Bert abschließend.

Instagram / officialbertwollersheim Bert Wollersheim

Getty Images Bert Wollersheim im Jahr 2009

Getty Images Bert Wollersheim und Ginger Costello im September 2020

