Sind sie getrennt oder nicht? Bert Wollersheim (70) und seine Ginger gaben sich 2018 das Jawort. Nun sorgte die Ehefrau des ehemaligen Rotlichtbarons aber für Verwirrung: Sie teilte einen Clip, in dem sie von Scheidung sprach. Viele Fans des Paares fürchteten daraufhin, dass die zwei sich getrennt haben könnten. Gegenüber Promiflash erklärte Ginger nun, was es mit dem Video auf sich hat!

Im Interview mit Promiflash verriet Ginger: Bei dem Clip handelt es sich nur um einen kleinen Scherz. "Wir sind immer noch zusammen und glücklich. Das Video war ein Spaßvideo, ich verstehe auch gar nicht, warum die Leute da so etwas schreiben", schmunzelte die 35-Jährige. Fans dürfen also aufatmen: Bei Ginger und Bert ist offenbar alles in bester Ordnung.

Das Video sei für Bert bestimmt gewesen. "Ich habe das Video sogar für meinen Mann gemacht. Ich habe gesagt, wenn du mir noch mal doof kommst, mach ich das. Dann habe ich es ihm gezeigt und er hat gelacht", scherzte Ginger.

Instagram / officialbertwollersheim Ginger Costello-Wollersheim und Bert Wollersheim im Januar 2022

Instagram / ginger.costello.wollersheim Bert Wollersheim und seine Ginger

Instagram / officialbertwollersheim Bert Wollersheim und seine Frau Ginger

