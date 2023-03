Rio Ferdinand hat Victoria Beckham noch nie essen sehen!

Macht Victoria Beckham (48) etwa eine spezielle Diät? Seit Jahren wird das ehemalige Spice Girls-Mitglied für seinen schlanken und durchtrainierten Körper bewundert. Im Netz lässt die Modedesignerin ihre Fans daher auch gerne an ihrem Sportprogramm teilhaben. Und auch über ihre besondere Ernährung sprach sie bereits das ein oder andere Mal schon in Interviews. Dennoch bleibt sie weiterhin ein Mysterium für ihre Bewunderer. Wie Victorias Freund Rio Ferdinand (44) jetzt sogar verriet, habe er sie noch nie essen sehen!

In der australischen Radiosendung "Kyle and Jackie O" plauderte der einstige Fußballer offen über seine Freunde Victoria und David Beckham (47). Die Moderatoren ließen es sich dabei nicht nehmen, den Sportler auch zur Ernährung der 48-Jährigen zu befragen. "Ich habe sie noch nie etwas essen sehen. Um ehrlich zu sein, kann ich mich an nichts erinnern, was mir besonders im Gedächtnis geblieben ist", gab der Sportler in dem Gespräch zu.

Auch Victorias Gatte David hatte erst kürzlich über die Essgewohnheiten seiner Liebsten ausgepackt. "Seit ich Victoria kenne, isst sie nur gegrillten Fisch mit gedünstetem Gemüse", berichtete der 47-Jährige im Podcast "Ruthie's Table 4". Die vierfache Mutter nehme somit seit rund 25 Jahren immer das Gleiche zu sich.

Victoria Beckham, Designerin

Rio Ferdinand, Ex-Fußballer

David und Victoria Beckham im November 2014

