Victoria Beckham (47) gibt Einblicke in ihr Work-out. Die Designerin legt viel Wert auf ihr Äußeres. Bereits in der Vergangenheit verriet das ehemalige Spice Girls-Mitglied, mit welcher Diät es seine schlanke Figur beibehält: Die 47-Jährige nehme jeden Morgen zwei Teelöffel Apfelweinessig zu sich. Aber auch Sport gehört bei der vierfachen Mutter zur Tagesordnung. Wie sie ihren Traumkörper trainiert, zeigte Victoria ihren Fans nun im Netz.

Auf Instagram teilte die 47-Jährige eine Reihe von Fotos, die sie beim Sport zeigen. "Das letzte Work-out in dieser Woche", schrieb sie zu den Schnappschüssen. Darauf zu sehen ist, wie die Sängerin Gewichte und Hanteln in verschiedenen Posen stemmt. In ihrer Story erzählte sie ihren Followern zudem, dass sie daran arbeite, ihre Liegestütze, Ausfallschritte und weitere Übungen zu perfektionieren. Zudem teilte sie ein Video, das zeigt, wie sie ihren Trizeps trainiert. Dies tue sie fünf Mal pro Woche.

Im Dezember des vergangenen Jahres veröffentlichte Victoria ebenfalls Schnappschüsse in ihrer Instagram-Story, die sie beim Sporteln zeigen. "Versuche, mit David Beckham (46) mitzuhalten", kommentierte sie eine der Aufnahmen. Auf dieser stemmte die Britin eine Langhantel mit gebeugten Knien.

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham beim Sport, Februar 2022

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham, Februar 2022

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham im Dezember 2021

