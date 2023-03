Selfies mit Royal-Fans: Prinz William bricht das Protokoll!

Prinz William (40) widersetzt sich den royalen Regeln! Der britische Thronfolger und seine Familie müssen sich bei Staatsbesuchen und offiziellen Events an eine Menge Vorschriften halten: Dazu gehört unter anderem, dass die Blaublüter ihren Bewunderern keine Autogramme geben dürfen – aus Sicherheitsgründen. Ebenso sind Selfies mit den Fans am Wegesrand verboten. Doch über diese Vorschrift setzte sich William jetzt einfach hinweg!

In den vergangenen Tagen war der dreifache Vater zu Besuch in Polen. Dort traf der Prinz von Wales auf ukrainische Geflüchtete – und ließ sich von den begeisterten Fans zu mehreren Selfies hinreißen! Auf aktuellen Paparazzi-Aufnahmen sieht man William breit in die Handykameras grinsen. Dabei legte er teilweise sogar den Arm um die Bewunderer, die ihr Glück kaum fassen konnten.

Bei seiner Reise nach Osteuropa hatte sich William insgesamt total nahbar und unroyal gezeigt. So hatte er in einer Flüchtlingsunterkunft in Warschau sogar eine Partie Tischtennis gespielt. Besonders die Kinder in der Unterbringung waren von dem Spiel mit dem Prinzen begeistert gewesen.

Getty Images Prinz William, 2023

Getty Images Prinz William mit Fans in Polen, März 2023

Getty Images Prinz William im Unterbringungszentrum in Polen

