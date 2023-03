Wegen Chris Browns Lapdance? Konzertbesucherin ist getrennt

Ist etwa Chris Browns (33) sexy Tanzeinlage daran schuld? Aktuell tourt der Sänger durch die größten Städte Europas. Dabei dürfen sich seine Fans nicht nur auf hammermäßige Gesangseinlagen und eine beeindruckende Tanzshow freuen – Chris gibt der ein oder anderen Konzertbesucherin sogar einen Lapdance. So holte er unter anderem in England den Love Island-Star Natalia Zoppa auf die Bühne. Doch manch einem Partner scheint das gar nicht in den Kram zu passen: Angeblich habe jetzt jemand nach Chris' Auftritt mit seiner Freundin Schluss gemacht!

Auf TikTok geht ein Clip viral, in dem angeblich zu erkennen ist, wie sehr eine Besucherin die Tanzeinlage genoss – sehr zum Unmut ihres Freundes: "POV: Ich kaufe meiner Freundin Karten für die erste Reihe, um Chris Brown zu sehen. Ich will meine 570 Euro und meine Freundin zurück", kommentierte er unter dem Post. Ein User riet ihm daraufhin, mit ihr Schluss zu machen, weswegen er sich erneut zu Wort meldete: "Nur um alle bezüglich des Chris-Brown-Konzerts auf den neuesten Stand zu bringen: Ich bin nicht mehr mit meiner Freundin zusammen, aber sie sagt, dass sie nicht glaubt, dass das, was sie getan hat, falsch war."

Neben der Konzertbesucherin soll auch Natalia Chris' Einlage sehr genossen haben. Gegenüber MailOnline schwärmte der Realitystar von dem Lapdance: "Ich habe jede Minute davon geliebt. Ich habe frühere Tänze von ihm gesehen und kannte schon den Ablauf. Ich war überglücklich, mitmachen zu können."

Instagram / chrisbrownofficial Chris Brown bei seinem Konzert in Berlin im Februar 2023

Getty Images Chris Brown im Juni 2021

Instagram / nataliazoppa Natalia Zoppa, Reality-TV-Star

