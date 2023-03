Chris Brown gibt "Love Island"-Star einen heißen Lapdance!

Chris Brown (33) legt eine heiße Show hin! Der Sänger zieht gerade mit seiner "Under The Influence"-Tour durch die größten Städte Europas. Auch in Deutschland legte der R&B-Musiker schon einige Stopps ein. Bei den Konzerten begeistert er seine Fans aber nicht nur mit seinen erfolgreichsten Hits, sondern auch mit hotten Lapdances. In England holte Chris dafür jetzt Love Island-Star Natalia Zoppa auf die Bühne!

Bei seinem Konzert in Manchester wählte der 33-Jährige die britische Schönheit aus und bescherte ihr so wohl einen unvergesslichen Abend: Auf Videos, die Daily Mirror vorliegen, strahlt Natalia bis über beide Ohren, während der Hottie zu seinem Hit "Take You Down" auf ihrem Schoß tanzt. Aber beim Lapdance blieb es nicht: Chris legte seinem Bühnengast ganz sexy die Hände um den Hals und küsste sie dann sogar auf den Nacken.

Natalia schien die heiße Tanzeinlage zu genießen – einem Fan in Berlin ging es da wohl etwas anders. Bei Chris' Auftritt in der Hauptstadt hatte die glückliche Lapdance-Auserwählte auf der Bühne ihr Handy gezückt, um den Moment festzuhalten. Dem "Loyal"-Interpreten gefiel das aber gar nicht, weswegen er das Smartphone kurzerhand von der Bühne schmiss. Danach erklärte er aber in seiner Instagram-Story, dass das Telefon wieder bei seiner Besitzerin sei.

Getty Images Chris Brown bei einem Konzert in Dublin im Februar 2023

Instagram / nataliazoppa Natalia Zoppa, Reality-TV-Star

Getty Images Chris Brown im Juni 2021

