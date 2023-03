Zu viel Hate: DSDS hat Jill Lange die Lust am Singen geraubt

Diese Erfahrung war nicht nur positiv für Jill Lange (22). Die Reality-TV-Bekanntheit nahm schon an diversen Shows teil. Zuletzt wollte sie bei DSDS ihrer großen Leidenschaft des Singens nachgehen und kam sogar in den Auslandsrecall. In die Top Ten hat sie es aber nicht geschafft und musste vorher ihre Koffer packen. Aber die Teilnahme an DSDS hat Jill ziemlich zugesetzt.

Auf Instagram teilt die Ex on the Beach-Bekanntheit ein altes Video von sich beim Singen. "Vor drei Jahren, als ich noch täglich gesungen habe und Spaß daran hatte", schreibt Jill dazu. Nach DSDS habe sich das verändert: "Heute bin ich leider mehr als verunsichert und singe fast nie. Die ganze Geschichte mit DSDS hat mir den Spaß am Singen genommen." Das liege vor allem auch daran, dass sie etliche Hassnachrichten nach jeder Folge bekommen habe.

Direkt zu Beginn der Show hatte es die Beauty schon nicht leicht. Denn beim Casting reduzierte Juror Dieter Bohlen (69) Jill auf ihre TV-Vergangenheit und beleidigte sie fies. Das löste einen regelrechten Shitstorm aus, wobei sich sogar die Jurorin Katja Krasavice (26) auf Jills Seite stellte und gegen den Poptitan wetterte.

Instagram / jill_langee Jill Lange im Februar 2023 in Thailand

RTL / Stefan Gregorowius Jill Lange (2.v.l.), DSDS-Kandidaten 2023

Instagram / jill_langee Jill Lange mit neuer Frisur

