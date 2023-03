Brooklyns Baby-Pläne: Victoria Beckham ist nicht begeistert

Brooklyn Peltz-Beckham (24) kann es kaum erwarten! Im vergangenen Jahr hatte er seiner Liebsten Nicola (28) das Jawort gegeben. Vor wenigen Tagen verkündete seine Liebste dann, dass der Sohn von David Beckham (47) bereit sei, eine Familie zu gründen. Die beiden fokussieren sich zwar noch nicht aufs Kinderkriegen, doch eine hat schon eine klare Meinung dazu: Brooklyns Mutter Victoria (48) ist nicht begeistert von den Baby-Plänen des Paares!

"Victoria ist offenbar gefühlsmäßig eher zwiegespalten", plauderte ein Insider gegenüber Daily Mail aus. "Sie liebt ihren Sohn und will, dass er glücklich ist", berichtet die Quelle weiter. Die Designerin sei zwar über alles glücklich, was Brooklyn glücklich macht, doch "sie ist sich nicht sicher, ob sie Großmutter werden will."

Bevor Brooklyn und Nicola sich dem Kinderkriegen widmen, seien jedoch noch einige Dinge zu erledigen: "Wir brauchen zuerst ein Haus, besonders weil wir so viele Welpen haben", erklärte Nicola gegenüber Cosmopolitan. Außerdem wolle sie zuerst auch noch etwas an ihrer Karriere arbeiten.

Getty Images Victoria Beckham, Designerin

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz, 2023

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz, 2022

