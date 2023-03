Erste Set-Bilder: So sieht Lady Gaga als Harley Quinn aus!

Lady Gaga (36) wird zur Schurkin! Die Musikerin steht aktuell an der Seite von Joaquin Phoenix (48) mal wieder vor den Filmkameras: In der Joker-Fortsetzung "Joker: Folie à Deux" verkörpert die "Born This Way"-Interpretin Harley Quinn, die exzentrische Gefährtin des brutalen Bösewichts. Der neue Streifen wird derzeit in New York gedreht – und jetzt gibt es auch erste Bilder vom Set, die Gaga als Harley Quinn zeigen!

Die Rolle scheint ihr wie auf den Leib geschrieben! Auf aktuellen Fotos ist Stefani Germanotta, wie Gaga bürgerlich heißt, bei den Dreharbeiten im Big Apple zu sehen. Dort schreitet die Blondine im klassischen Harley-Quinn-Look die Treppen eines Gerichtsgebäudes herunter – sie trägt ein Harlekin-Make-up, einen roten Blazer und ein Top mit Rautenmuster. In der Szene wird die Figur der 36-Jährigen offenbar gerade von der Polizei abgeführt. Siegessicher reißt sie dabei die Faust in die Höhe, während sie von Demonstranten umringt ist.

Als bekannt wurde, dass Lady Gaga in der "Joker"-Fortsetzung zu sehen sein wird, war die Freude bei den Fans riesig. Im Netz häuften sich die begeisterten Kommentare – einige User witterten sogar schon einen weiteren Goldjungen für die Künstlerin. "Ich kann mir vorstellen, dass einer von euch damit einen Oscar gewinnt", schrieb ein Fan auf Instagram.

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Joaquin Phoenix in "Joker", 2019

Getty Images Lady Gaga bei den Dreharbeiten für "Joker: Folie à Deux" in New York

SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA Lady Gaga am Filmset, März 2023

