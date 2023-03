Fiona Erdmann bekam vor Geburt Hilfe von Sarah Harrison

So eine gute Freundin war Sarah Harrison (31) für Fiona Erdmann (34)! Die beiden Influencerinnen wohnen bereits seit einigen Jahren in Dubai und können sich so immer wieder miteinander austauschen. Inzwischen sind die Frauen augenscheinlich richtig gut befreundet – auch wenn sie es im Netz nicht wirklich häufig zeigen. Doch in einem Video verriet Fiona jetzt, dass Sarah sie kurz vor der Geburt ihrer Tochter richtig gut unterstützt hat!

"Der letzte Tag, kurz bevor ich Neyla geboren habe – wirklich Stunden davor – warst du noch hier in unserem Haus", erzählte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin in einem gemeinsamen Video mit Sarah auf YouTube. Während sie sich damit beschäftigen, eine Nascherei für die Ostertage herzustellen, plauderten die beiden Schönheiten aus dem Nähkästchen. "Das war einfach Timing. Wir haben hier wirklich gerockt. Stundenlang haben wir hier rumgeräumt", ergänzte die Blondine ihre Freundin. Zum Glück – denn in der folgenden Nacht kam Fionas Tochter auf die Welt.

Fiona ist der Meinung, dass Sarahs Intuition eventuell dafür gesorgt habe, dass ihr Töchterchen nicht schon vorher das Licht der Welt erblickt hat. "Jetzt ist alles ready, jetzt kann ich kommen", vermutete die Brünette.

Instagram / fionaerdmann Mo, Fiona Erdmann und Sarah Harrison

Getty Images Fiona Erdmann, Januar 2020

Getty Images Sarah Harrison im November 2016

