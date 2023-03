Gewagt! In diesem sexy Outfit geht Alex Mariah Peter feiern

Alex Mariah Peter (25) zeigt, was sie hat! Die Gewinnerin der 16. Staffel von Heidi Klums (49) Castingshow Germany's next Topmodel präsentiert ihrer Community in den sozialen Medien immer wieder ihre modischen Outfits: Egal, ob im Alltag, beim Sport oder auf Events – das Model beweist stets, dass es in Sachen Fashion top informiert ist. Jetzt zeigte Alex ihren Fans ihr heißes Party-Outfit!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Influencerin jetzt diese Schnappschüsse, auf denen sie ihr frezügiges Outfit präsentiert. Auf den Fotos trägt Alex eine schwarze Stoffhose und eine schwarze Bluse – der Hingucker: Sie stylt das Oberteil komplett aufgeknöpft und ohne BH. Zu dem sexy Ensemble kombiniert sie eine beigefarbene Tasche mit Ketten-Details.

Alex' Fans waren bei diesem Anblick ganz hin und weg! In der Kommentarspalte schwärmte beispielsweise die Influencer-Kollegin Dagi Bee (28): "Wow, der Look?!" Eine Userin äußerte hingegen ein paar Bedenken: Sexy, ich hätte aber Angst, dass es verrutscht."

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter, Gewinnerin der 16. GNTM-Staffel

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter, Model

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter im März 2023

