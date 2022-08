Wow! So stylish macht Alex Mariah Peter New York unsicher

Alex Mariah Peter (24) tobt sich in Sachen Mode nur allzu gerne aus! Die Beauty hat 2021 an der 16. Staffel von Heidi Klums (49) Castingshow Germany's next Topmodel teilgenommen – und im großen Finale der beliebten Castingshow den ersten Platz belegt. Seither erfreut die Influencerin ihre Fans in den sozialen Medien immer wieder mit Einblicken in ihr Privatleben, Beauty-Posts oder auch Fashion-Content: Während ihres Trips nach New York City präsentierte Alex ihren Fans jetzt jede Menge stylishe Outfits!

Auf ihrem Instagram-Profil ließ Alex ihre Community in den vergangenen Tagen regelmäßig an ihrem Aufenthalt im Big Apple teilhaben – und dabei teilte sie auch immer wieder Fotos von ihren coolen Outfits! Beispielsweise schlenderte sie in einem kurzen Kleid mit kunterbuntem, gehäkeltem Muster durch die Straßen. Zu dem Dress kombinierte sie schwarze Overknee-Stiefel. An einem anderen Tag trug sie dann eine lockere, hellblaue Jeans und ein auffälliges Pailletten-Top in der Form eines Schmetterlings.

Für einen Ausflug ins American Museum of Natural History kleidete sich Alex dann etwas entspannter: Die Influencerin kombinierte graue Shorts zu einem bauchfreien Oberteil und rundete den lässigen Look mit einer Bauchtasche der Luxusmarke Louis Vuitton ab. Dazu trug sie eine goldfarbene Uhr und eine Sonnenbrille.

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter im August 2022 in New York City

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter im August 2022 in New York City

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter im American Museum of Natural History, August 2022

