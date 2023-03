In Dubai wohnhaft: Kann Sarah Harrison eigentlich arabisch?

Sarah Harrison (31) zeigt, was sie kann. 2020 hatten die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihr Mann Dominic (31) verkündet, dass sie gemeinsam mit ihren Töchtern Mia (5) und Kyla (2) nach Dubai ziehen wollen. Mitte Dezember war es dann so weit: Die kleine Familie ist in die Vereinigten Arabischen Emirate ausgewandert. Inzwischen leben sie schon über zwei Jahre in ihrer neuen Wahlheimat. Doch kann Sarah eigentlich Arabisch?

In einem Video auf dem YouTube-Kanal von Fiona Erdmann (34) und ihrem Partner Mo stellte die 31-Jährige ihre Sprachkenntnisse unter Beweis. "Mia hat mir was beigebracht", verriet die Influencerin dem Paar. Doch wirklich unterhalten könne sie sich nicht auf Arabisch. Einen Satz verwende Sarah jedoch gerne: "Yalla Habibi" – das bedeute so viel wie "Komm schon".

Doch auch wenn Sarah die Amtssprache ihrer Wahlheimat nicht beherrscht, kann sie sich eine Rückkehr nach Deutschland nicht mehr vorstellen. "Ich fühle mich hier so wohl, frei und sicher. Man kann hier wirklich ein wunderschönes Leben führen", hatte die TV-Bekanntheit vergangenen Monat in ihrer Instagram-Story geschwärmt.

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Mo, Fiona Erdmann und Sarah Harrison

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihren Töchtern Mia und Kyla

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de