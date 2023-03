"John Wick"-Stunt: Keanu Reeves verletzte einen Mann schwer!

Da ging wohl etwas schief! Keanu Reeves (58) hat seit Jahren Fuß in der Welt der Action-Stars gefasst. Neben Jackie Chan (68) und Tom Cruise (60) gehört auch er zu den Schauspielern, die ihre eigenen Stunts fast ausschließlich selber machen. Vor allem für die 2014 gestartete Filmreihe John Wick eignete sich der Matrix-Star mehrere Kampfkünste an. Trotz penibler Vorbereitung: Keanu machte einen schweren Fehler!

In einem Interview über den vierten "John Wick"-Teil sprach der 58-Jährige mit ComicBook.com darüber, ob es Unfälle am Set gab: "Ich habe einmal einen Fehler gemacht und dem Kopf eines Mannes eine Schnittwunde verpasst. Das war wirklich verfickt beschissen – entschuldigen Sie meine Ausdrucksweise. Aber ansonsten... oh! Ein Typ wurde von einem Auto angefahren. Er saß darin und ist ins Krankenhaus gegangen, es ging ihm aber gut." Trotz aller Verletzungen, zu denen es beim Dreh aus Versehen kommen kann, findet Keanu es toll, "dass jeder auf den anderen aufpasst."

Auch andere Hollywood-Stars wollten sich als Stunt-Darsteller beweisen – landeten jedoch anschließend im Krankenhaus. Sei es Letitia Wright (29) für Black Panther: Wakanda Forever oder Aaron Taylor-Johnson (32) für Bullet Train. Letzterer hatte sich nämlich eine Fleischwunde an seiner Hand hinzugefügt, die genäht werden musste.

Getty Images Keanu Reeves bei der Präsentation von "John Wick: Kapitel 4"

Getty Images Keanu Reeves, Schauspieler

Instagram / aarontaylorjohnson Aaron Taylor-Johnson am Set von "Bullet Train"

