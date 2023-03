Katja Krasavice bietet Jill Lange Feature auf ihrem Album an

So etwas hat Katja Krasavice (26) noch nie gemacht! In der diesjährigen 20. Staffel DSDS sitzt die Rapperin neben Dieter Bohlen (69), Pietro Lombardi (30) und Leony in der Jury. In der Castingshow gab es bereits einen großen Shitstorm, weil Dieter Jill Lange (22) auf ihre TV-Erfahrungen reduziert hat. Doch Katja stand immer hinter der Reality-TV-Darstellerin. Nachdem Jill aus der Sendung ausgeschieden ist, macht Katja ihr jetzt ein einzigartiges Angebot.

"Jill, ich möchte dich hier in diesem Video etwas fragen. Ich möchte dich fragen, ob du Lust hast, auf meinem "Ein Herz für Bitches"-Album zu sein", erklärte die 26-Jährige in einem TikTok-Video und führte ihre Worte weiter aus: "Hast du Lust, ein Feature auf meinem Album zu machen, so als zwei Powerfrauen?" Dabei betonte sie besonders, dass sie so etwas davor noch nie gemacht habe. Jetzt ist es an Jill, ob sie dieses Angebot annimmt.

Doch Katja setzt sich nicht nur für schon bekannte Frauen ein. Zum Weltfrauentag wollte sie etwas zurückgeben und spendete 10.000 Euro an den afghanischen Frauenverein e.V. "Ich möchte da Geld investieren, wo Frauen dringend Hilfe benötigen", kommentierte sie die Aktion.

Instagram / jill_langee Jill Lange, Influencerin

Getty Images Katja Krasavice im Mai 2022

Instagram / jill_langee Jill Lange im März 2023

