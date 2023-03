Spendierlaune: Katja Krasavice verbrät 10.000 zum Frauentag!

Katja Krasavice (26) ist alles andere als geizig! Aktuell sitzt die Rapperin in der Jury der beliebten Castingshow DSDS. Dort sorgte sie bereits für viel Trubel. Sie lehnte sich gegen das Urgestein Dieter Bohlen (69) auf, der eine Kandidatin sexistisch beleidigt hatte. Die Blondine soll angeblich ganze 800.000 Euro für ihre Rolle als Jurorin bekommen. Ein Teil davon spendet Katja jetzt für einen guten Zweck!

Zum Weltfrauentag überlegte die 26-Jährige sich, dass sie etwas zurückgeben möchte. "Ich finde, man kann immer viel von Frauen-Support reden, was natürlich auch extrem wichtig ist, aber am Ende zählen die Taten", erklärte Katja auf TikTok. "Ich möchte da Geld investieren, wo Frauen dringend Hilfe benötigen", führte sie weiter aus. Ganze 10.000 Euro spendete sie offenbar an den Afghanischen Frauenverein e.V..

Trotz der Riesengage hatte Katja offenbar beinahe alles hingeschmissen. Laut Bild-Informationen habe die "Onlyfans"-Interpretin nach dem Eklat von sich aus angeboten, aus der Show auszusteigen. "Doch das wollte von den Verantwortlichen keiner. Es wäre ja DIE Blamage gewesen", hatte ein Informant ausgeplaudert.

Getty Images Katja Krasavice, Dezember 2021

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice im Januar 2023

RTL+ Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, DSDS-Juroren 2023

