Nach Krankenhausaufenthalten: Louise Thompson gibt Update

Louise Thompson (33) gibt Einblicke in ihr Privatleben. Bereits seit einigen Monaten meldet sich die britische TV-Bekanntheit immer wieder mit beunruhigenden Neuigkeiten bei ihren Followern: Nach der Geburt ihres kleinen Sohnes vor rund zwei Jahren landete Louise bereits einmal auf der Intensivstation. Seitdem musste sie regelmäßig in medizinische Behandlung – erklärte allerdings nie die Gründe dafür. Nun verriet Louise, wie es aktuell um sie steht.

Mit einem Post auf Instagram meldete sich die 32-Jährige zu Wort: "Die medizinischen Probleme haben sich jeden einzelnen Monat verschlimmert, und ich habe gerade erst angefangen, die ersten Dinge zu verarbeiten. Jetzt, wo ich mit meinem Traumatherapeuten die Zeitlinie durchlaufe, scheinen die Dinge wieder ein bisschen schwieriger zu werden." Gesundheitlich habe Louise immer noch einige Probleme, wie sie ebenfalls verriet: "Gynäkologie, Gastroenterologie, Rheumatologie, Psychiatrie, Psychotherapie und jetzt Termine in der Hämatologie, was kommt als Nächstes? Das sind sechs verschiedene Abteilungen, mit denen ich jeden Monat zu tun habe."

Dennoch bleibt die Beauty optimistisch: "Hier ist also [...] eine Erinnerung für mich, dass es besser geworden ist. [...] Ich denke also, die wichtigste Botschaft ist, weiterzumachen! Ich glaube, dass ich derzeit das schwierigste Kapitel meines Lebens erlebe – es ist, als hätte ich mich in die harte Phase begeben... aber hoffentlich wird diese Phase, wie die Jahreszeiten, vorübergehen."

Louise Thompson mit ihrem Sohn, November 2022

Louise Thompson, TV-Star

Louise Thompson im November 2022

