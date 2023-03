Nach Magervorwürfen: Victoria Beckhams Freunde melden sich

Victoria Beckham (48) kriegt Rückendeckung! Seit mehreren Jahren muss sich die Ehefrau von David Beckham (47) den fiesen Gerüchten stellen, dass sie nicht ausreichend Nahrung zu sich nimmt. Ein Freund der Designerin und ihres Mannes befeuerte dies nun, in dem er behauptet hatte, sie noch nie habe essen sehen. Während sie bisher zu den Vorwürfen schweigt, wird Victoria von ihren Freunden jetzt in Schutz genommen.

Das Umfeld der vierfachen Mutter sei eindeutig anderer Meinung als Rio Ferdinand (44). "Victoria hat viel darüber gesprochen, was sie isst, und zu behaupten, dass sie nichts isst, ist ein Haufen Unsinn. Dass sich die Leute dafür interessieren, was sie isst, ist merkwürdig", regte sich ein Vertrauter der Britin gegenüber The Sun auf. Die 48-Jährige könne das ganze Drama nicht nachvollziehen: "Victoria hat keinen Hehl daraus gemacht, dass sie gerne isst und macht auch keinen Hehl daraus – warum die Leute das kommentieren müssen, ist mir ein Rätsel."

Victoria selbst lässt sich davon nicht unterkriegen und steht zu ihrem Aussehen. Auf ihrem Instagram-Profil teilte sie ein Bild einer Robe aus ihrer Kollektion. Ihre Fans dagegen amüsierten sich über das rückenfreie Kleid: "Es sieht aus wie eine Kochschürze über einem schwarzen Kleid."

Getty Images Victoria Beckham, Modedesignerin

Getty Images Victoria Beckham bei den British Fashion Awards 2018

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham, 2023

