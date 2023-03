Offiziell? Ashley Benson wieder mit Brandon Davis unterwegs

Macht Ashley Benson (33) damit ihre Liebe zu Brandon Davis offiziell? In der Vergangenheit bandelte die Schauspielerin unter anderem mit G-Eazy (33) oder Cara Delevingne (30) an. Danach wurde es recht ruhig um das Liebesleben der Pretty Little Liars-Darstellerin. Doch vor wenigen Wochen machten dann Liebes-News die Runde: Angeblich soll Ashley in den Musiker Brandon verliebt sein. Bestätigen sie nun die Gerüchte? Am Freitag genossen Ashley und Brandon gemeinsam eine romantische Date-Night!

Das zeigen jetzt Bilder, die Mail Online vorliegen: Zusammen genossen die 33-Jährige und ihre Begleitung ein Abendessen in einem beliebten Restaurant in West Hollywood. Dafür wählte Ashley ein schwarzes, trägerloses Oberteil, das sie mit einer dunklen Hose und einem grauen Mantel kombinierte. Brandon entschied sich wiederum für eine schwarze Jeans und ein dazu passendes Sweatshirt.

Ein Insider verbreitete vor wenigen Wochen gegenüber People die Liebes-News: "Sie haben viele gemeinsame Freunde und sind beide superlustige und sehr gesellige Menschen." Brandon selbst ist durch seine früheren Beziehungen mit Mischa Barton (37), Paris Hilton (42) und Lindsay Lohan (36) bekannt.

Getty Images Brandon Davis, Musiker

Getty Images Ashley Benson, Schauspielerin

Getty Images Brandon Davis im Februar 2015

