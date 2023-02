Insider verrät: Ashley Benson soll Brandon Davis daten!

Ashley Benson (33) hat wohl einen neuen Mann an ihrer Seite! Zu den Verflossenen der Schauspielerin zählen unter anderem G-Eazy (33) und Cara Delevingne (30). In letzter Zeit wurde es aber eher ruhig um das Liebesleben der Pretty Little Liars-Darstellerin. Spekuliert wurde trotzdem immer wieder, ob die hübsche Blondine jemand Neues in ihrem Leben hat. Jetzt ist es anscheinend so weit: Ashley ist angeblich in Brandon Davis verliebt!

"Sie haben viele gemeinsame Freunde und sind beide superlustige und sehr gesellige Menschen", verrät eine Quelle aus dem Umfeld der beiden gegenüber People. Brandon ist Öl-Erbe und durch seine früheren Beziehungen mit Mischa Barton (37), Paris Hilton (41) und Lindsay Lohan (36) bekannt. Zuletzt wurden Ashley und Brandon am Mittwoch bei einem Doppeldate mit der Schauspielerin Emma Roberts (31) und ihrem Freund Cody John gesichtet.

Im vergangenen November waren noch Liebes-Gerüchte von Ashley und der Star-Fotografin Sofia Malamute im Umlauf gewesen. Die 33-Jährige veröffentlichte damals auf ihrem TikTok-Account viele gemeinsame Aufnahmen, die die beiden unter anderem auch beim Kuscheln zeigten.

Anzeige

Instagram / ashleybenson Ashley Benson, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / ashleybenson Schauspielerin Ashley Benson im März 2022

Anzeige

TikTok / ashleybenson Sofia Malamute und Ashley Benson, Social-Media-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de