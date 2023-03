"Pine Nuts": Das hält Chris Pine vom Spitznamen seiner Fans!

Chris Pine (42) lobt seine Community! Der charismatische Schauspieler aus Hollywood eroberte mit Filmen wie der Star Trek-Reihe oder "Das gibt Ärger" die Herzen von Millionen Fans auf der ganzen Welt. Seine treuesten Anhänger haben sich selbst sogar einen Spitznamen verpasst – sie nennen sich liebevoll die "Pine Nuts". Was Chris von dem lustigen Namen seiner Fans hält, verrät er jetzt!

"Ich habe die besten Fans auf dem Planeten", schwärmt der 42-Jährige in der australischen Sendung "The Project" und fügt scherzend hinzu: "Sie haben einen tollen Namen und einen unglaublich guten Geschmack, was Schauspieler betrifft." Der Spitzname scheint ihn glücklich zu stimmen. Für seine "Pine Nuts", zu deutsch "Pinienkerne", hat der Kalifornier außerdem noch lobende Worte: "Ich bin sehr stolz auf sie. Die guten alten 'Pine Nuts'!", witzelt Chris.

Seine Fans scheinen dem Schauspieler immer wieder mal ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Nach dem Spuck-Drama um ihn und Harry Styles (29) äußerte sich der Schauspieler in einem Interview mit Esquire. "All die Memes, die ich von meinem Gesicht gesehen habe, haben mich zum Lachen gebracht", gab er zu.

Getty Images Chris Pine im Dezember 2022

Getty Images Chris Pine bei der Premiere von "Don't Worry Darling"

Getty Images Chris Pine und Harry Styles bei den Filmfestspielen von Venedig

