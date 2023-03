Was ist da denn los? Quoten von DSDS stürzen immer weiter ab

Für DSDS sieht es derzeit nicht sehr rosig aus. In diesem Jahr startete die Castingshow in die 20. Staffel und hat bis jetzt schon für ziemlich viele Schlagzeilen gesorgt – unter anderem, weil Dieter Bohlen (69) sich gegenüber Reality-TV-Star Jill Lange (22) sexistisch geäußert hat. Darauf folgten mehrere Statements von Mitjurorin Katja Krasavice (26). Doch viel Aufmerksamkeit bedeutet nicht automatisch auch viele Zuschauer. "Deutschland sucht den Superstar" rutscht mit den Quoten immer weiter ab.

Wie Quotenmeter.de jetzt berichtete, schauten sich am Samstag in der Primetime lediglich 2,02 Millionen Zuschauer an, wie die Kandidaten ihre Lieder trällerten. Das ergibt eine Gesamtquote von lediglich 8,1 Prozent. Aber auch in der jüngeren Zielgruppe von 14- bis 49-Jahren konnte die Sendung nicht punkten. Bei 0,51 Millionen Mitfiebernden erreichte die Sendung lediglich 9,0 Prozent und fiel somit erstmals unter die Zehn-Prozent-Marke. Wohl ziemlich enttäuschend für eine Jubiläumsstaffel.

Bei RTL scheint es in der Vergangenheit generell nicht wirklich gut mit den Quoten zu laufen. Auch die Dating-Show Der Bachelor, die immer mittwochs ausgestrahlt wird, musste in den vergangenen Wochen schon eine miese Quote akzeptieren. Im gesamten Marktanteil landete die Show bei lediglich 5,1 Prozent.

RTL / Markus Hertrich Katja Krasavice in der Jury von DSDS 2023

RTL / Stefan Gregorowius Kandidaten der DSDS-Live-Shows 2023

Getty Images Dieter Bohlen im August 2022

