Wie Harry: Auch Prinz Andrew plant enthüllende Biografie!

Was wird noch alles auf die Royal-Family zu kommen? In den vergangenen Monaten sorgte Prinz Harry (38) für ordentlich Schlagzeilen: Nachdem er und seine Frau Herzogin Meghan (41) ihre eigene Dokumentation auf Netflix veröffentlicht hatten, sollten nur wenige Wochen später die Memoiren des Royals folgen. In seinem Werk packt Harry schonungslos über das britische Königshaus aus. Will es ihm sein skandalträchtiger Onkel jetzt etwa gleichtun? Angeblich plant Prinz Andrew (63) derzeit, seine eigenen Memoiren zu schreiben!

Das will jetzt Mirror erfahren haben: Der 63-Jährige soll darüber nachdenken, eine Autobiographie zu veröffentlichen, um "die Dinge richtigzustellen". Berichten zufolge befindet sich der Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) in Gesprächen mit einem US-Autor, der bereits mit prominenten Persönlichkeiten und Politikern zusammengearbeitet hat. Auch zwei Verlage sollen schon an Andrews Autobiografie interessiert sein.

Personen, die dem Royal nahestehen, bezeichneten das geplante Buch bereits als "Reserve 2.0" – und das aus gutem Grund: "Andrew war der ursprüngliche Ersatzmann und es gibt reichlich Material. Im Vergleich zu Harry kann er auf eine weitaus umfangreichere Geschichte zurückgreifen. Es wäre auch ein faszinierender Einblick in das Innenleben der Royals und ihrer Beziehungen", erklärte eine Quelle gegenüber Daily Mail. Auch sei Andrew daran interessiert, "seine Verbindung zu Jeffrey Epstein (✝66) und die daraus resultierenden Konsequenzen vollständig zu erklären".

Getty Images Prinz Harry mit Herzogin Meghan beim Global Citizen Live Festival

Getty Images Prinz Andrew und die Queen im Juni 2013

Getty Images Prinz Andrew im November 2016

