XXL-Brüste seit Schwangerschaft: Annemarie Eilfeld leidet

Annemarie Eilfeld (32) hat keine Lust auf größere Brüste! Die ehemalige DSDS-Teilnehmerin ist vor rund einem halben Jahr Mutter eines Sohnes geworden. Ihr Körper hat in diesem Zuge einige Veränderungen durchgemacht. "Also in erster Linie die größte Veränderung, würde ich sagen, ist mein Busen. Seit der Schwangerschaft und Stillzeit habe ich das Gefühl, ich habe BH-Größe 1.000", erzählte die Sängerin im Interview mit Promiflash. Die großen Brüste seien ihr sogar ein bisschen unangenehm...

