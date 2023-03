Alles vorbei: Geht Justin Bieber wirklich in den Ruhestand?

Justin Bieber (29) scheint es ernst zu meinen! Im vergangenen Jahr beendete der Sensationssänger seine "Justice World Tour" bereits nach 49 von geplanten 132 Konzerten und begründete dies mit gesundheitlichen Problemen und Erschöpfung. Anfang dieses Jahres verkaufte der gebürtige Kanadier die Rechte an seiner Musik für stolze 183,6 Millionen Euro. Jetzt spielt Justin offenbar ernsthaft mit dem Gedanken, in den Ruhestand zu gehen!

"Justin fühlt sich schon seit einiger Zeit nicht mehr wohl in dieser Welt und sein Ruhm lastet schwer auf ihm", verriet ein Freund des Superstars Radar Online. Außerdem soll der "Boyfriend"-Interpret bereits mit Fachleuten über seine Probleme gesprochen haben. Sein Therapeut habe ihm laut dem Insider geraten, die Arbeit niederzulegen, wenn sie ihn unglücklich macht. "Justin spürt, dass der Druck im Musikbusiness nicht gut für ihn ist", plauderte ein anderer Insider aus. "Er will einfach mit Hailey (26) verschwinden und sein Geld genießen."

Der Teenie-Star scheint in seinem potenziellen Ruhestand auch an seiner Ehe arbeiten zu wollen, denn diese sei mit Vertrauensproblemen behaftet. Hailey und Justin haben sehr jung geheiratet und wussten nicht genau, worauf sie sich einlassen. Seitdem sei alles ein Auf und Ab. Vor allem Justins Ex Selena Gomez (30) scheint dem Model ein Dorn im Auge zu sein.

Getty Images Justin Bieber, 2022

Getty Images Justin Bieber, 2022

Instagram / haileybieber Sänger Justin Bieber mit seiner Frau Hailey

