Baby Nummer drei: Mark Zuckerberg ist wieder Vater geworden!

Süße Neuigkeiten von Mark Zuckerberg (38) und Priscilla Chan (38)! Im Herbst 2022 gab das Power-Paar bekannt, dass Baby Nummer drei unterwegs ist. In der Zwischenzeit begeisterten der Facebook-Gründer und seine Frau ihre Fans mit süßen Babybauch-Updates. Jetzt war es auch schon so weit: Ihr drittes Kind ist auf der Welt! Das verkündete der Meta-Chef auf Instagram. In seinem Post verriet Mark bereits den Namen seiner dritten Tochter.

