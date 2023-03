"John Wick 4" bricht die Rekorde der eigenen Action-Reihe!

Er lockt sie alle in die Kinos! Das vierte Kapitel der Action-Reihe John Wick läuft seit dem 23. März in den deutschen Kinos. Auch in dieser Fortsetzung muss sich der Titelheld gegenüber etlichen Gegnern behaupten – wofür der Hauptdarsteller Keanu Reeves sich einige Kampfkünste aneignen musste. Gefallen daran fanden vor allem die Zuschauer: "John Wick: Kapitel 4" ist der erfolgreichste Teil des Franchise!

Allein in Deutschland sahen sich 465.000 Menschen die Fortsetzung an, was den Film nach dem Startwochenende auf Platz eins der deutschen Kinocharts katapultierte. Wie Leonine Studios weiter in der Pressemitteilung verkündete, liegt das Einspielergebnis in den USA umgerechnet bei 68 Millionen Euro. Auch dort sicherte sich das Werk von Regisseur Chad Stahelski den Platz an der Spitze. Insgesamt kamen rund 127 Millionen Euro zusammen, wodurch Teil vier der erfolgreichste Start der gesamten Reihe gelang.

Die Veröffentlichung von "John Wick: Kapitel 4" wird jedoch auch von einem tragischen Ereignis überschattet. Der Schauspieler Lance Reddick verstarb am 17. März unerwartet im Alter von 60 Jahren. Dies berichtete TMZ. Seit dem ersten Teil aus dem Jahr 2014 war Lance Reddick ein fester Bestandteil des Casts und verkörperte Charon, den Concierge des Continental Hotels.

Getty Images Regisseur Chad Stahelski (links) und der Cast bei der Premiere von "John Wick 4" in New York, 2023

Getty Images Keanu Reeves, Schauspieler

Getty Images Keanu Reeves und Lance Reddick, Oktober 2014

