Kryptischen Zeilen: Yvonne Woelkes Freunde riefen Polizei!

Yvonne Woelkes (41) Freunde gingen schon vom Schlimmsten aus! Vergangene Woche hatte die Schauspielerin ihre Fans und ihre Bekannten in große Sorge versetzt. Die Blondine hatte auf Social Media kryptische Zeilen geteilt, die angedeutet hatten, dass sie sich selbst etwas antun wolle. Nur kurz darauf meldete sie sich bei ihren Followern und gab Entwarnung. Doch wie nun bekannt wurde, hatten Yvonnes Freunde so große Angst um sie, dass sie die Polizei gerufen haben.

Wie Bild berichtet, sollen Beamte vergangenen Freitag die Wohnung der 41-Jährigen aufgesucht haben. Ihre Freunde seien besorgt gewesen, dass sie sich tatsächlich etwas antun würde. Daher sollen sie die Polizei alarmiert haben – auch Yvonnes Fans haben angeblich einen Notruf aus Sorge um sie abgesetzt. Die Beamten hätten die Schauspielerin jedoch völlig unbeschadet in ihrer Wohnung angetroffen.

Doch was war der Grund für Yvonnes kryptische Zeilen? Sie bekommt seit dem Fremdgehdrama um Peter Klein (55) immer wieder zahlreiche Hassnachrichten. Zudem soll sie von Stalkern bedroht worden sein. Am Freitag wurde ihr dann offenbar alles zu viel. Wie Bild erfahren haben will, werde Yvonne daher nun Anzeige gegen die Täter erstatten.

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Schauspielerin

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, März 2022

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Wölke im Februar 2023

