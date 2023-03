Nach Robert Geiss' Kommentar: Shania tritt in Hungerstreik

Das hat gesessen! Bei Die Geissens können Zuschauer Woche für Woche der beliebten Familie um Robert Geiss (59) beim arbeiten, Urlaub machen und shoppen zusehen. Die Töchter Shania (18) und Davina (19) haben ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern. Vor allem Papa Robert und Shania sind ein Herz und eine Seele. Doch jetzt machte Robert eine böse Bemerkung, woraufhin seine Tochter in den Hungerstreik treten wollte!

Bei "Die Geissens" kam Robert in den Sinn, seine Tochter Shania auf ihr Gewicht anzusprechen. Hat die 18-Jährige etwa zugenommen? Obwohl der Unternehmer dem Spruch nicht sonderlich viel Bedeutung beimiss, fühlte sich die junge Frau verletzt. Shania zeigte ihrem Vater die kalte Schulter. Beim Essen sprach sie das sensible Thema dann an. "Ich will nichts essen, bis ich im Krankenhaus ende und die mich künstlich ernähren, damit ich zehn Kilo abnehme, damit Papa nie wieder sagen kann, dass ich fett bin", meinte die Blondine.

Auch Carmen gab zu, dass Roberts Spruch, den er Shania gedrückt hat, sehr unsensibel war. Später hatten sich Robert und seine Shania wieder vertragen. Auch auch Carmen viel auf, dass Robert in letzter Zeit zulegte. Daraufhin gab der 59-Jährige mit einem Augenzwinkern sogar zu, dass die Größen seines Modelabels auf seine Körperform anpasse. "Der Robert trägt niemals XXL, sondern L oder XL. Dementsprechend fallen unsere Größen aus", witzelte er.

Anzeige

Instagram / robertgeiss_1964 Robert Geiss mit seiner Familie

Anzeige

Instagram / shania__geiss Shania Tyra Geiss, Tochter von Carmen und Robert Geiss

Anzeige

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen, Davina, Robert und Shania Geiss in Monaco, Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de