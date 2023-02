Luxus durch Papa Robert finanziert? Shania Geiss wehrt sich!

Das will Shania Geiss (18) nicht so stehen lassen! Zusammen mit ihren Eltern Robert (59) und Carmen (57) sowie ihrer Schwester Davina (19) führt die Blondine ein echtes Jetset-Leben. Mal lebt die Familie in Monaco oder auf der ganzen Welt – auch in Dubai würden sie sich gerne ein Haus suchen. Neben vielen Reisen gönnen sich die Reality-TV-Stars auch gerne teure Klamotten oder Sonstiges. Doch finanziert Robert den ganzen Spaß? Nein – wie Shania klarstellt!

In der neuen Folge ihrer eigenen Reality-Show Die Geissens räumt die 18-Jährige mit den Gerüchten auf. "Ich mache selbst mein Geld. Weil die Leute denken [...] nur Papa hat Geld und wir anderen sind alle arm", erklärte Shania dazu. Es werde immer behauptet, dass weder Carmen noch die Kinder Geld verdienen würden. "Das ist nicht wahr, dass nur Papa Geld hat", stellte sie klar.

"Inzwischen verdienen wir unser Geld mit Fernsehen, Instagram, Shania mit ihrer Kunst und darum können wir uns auch allein Sachen kaufen", fügte Davina der ganzen Debatte noch hinzu. Schuhe, Taschen und Kleidung könnten sich die beiden Schwestern größtenteils ganz allein kaufen – ohne ihren Vater fragen zu müssen.

Instagram / shania__geiss Shania Geiss im November 2022

RTLZWEI Carmen, Davina, Shania und Robert Geiss

RTLZWEI Shania und Davina Geiss

