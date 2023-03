Nach Stefano-Trennung: Romina Palm zeigt ihre neue Wohnung

Sie hat jetzt ihre eigene Wohnung! Romina Palm (23) ist eine deutsche Influencerin und wurde durch ihre Teilnahme an der Modelshow Germany's next Topmodel bekannt, wo sie im Finale den vierten Platz belegte. 2019 verliebte sich das Model in den Influencer Stefano Zarrella (32). Nach drei gemeinsamen Jahren verlobten sich die einstigen Turteltauben 2021. Doch dann der Schock: Vor wenigen Wochen gab Stefano die Trennung bekannt – jetzt ist Romina ausgezogen.

"Das allererste Mal bin ich alleine", erzählte die Influencerin in ihrem neuen YouTube-Video und spielte dabei auf ihre neue Wohnsituation an. Doch Romina hat einen flauschigen Mitbewohner: Ihren Hund Balu. "Wir beide sind umgezogen", berichtete das Model. Sie habe sehr spontan die Zusage für ihr neues Zuhause bekommen und sei überglücklich: "Zu Fuß kann ich zu einem riesigen Feld gehen, wo ich mit Balu die letzten Tage so viel spazieren gegangen bin."

Wie sie die Wohnung einrichten und ihr Leben strukturieren werde, möchte die 23-Jährige in den nächsten Wochen zeigen. Außerdem gab Romina einen Einblick in ihr aktuelles Chaos und zeigte die Umzugskartons und Tüten, die sich derzeit bei ihr stapeln. "Ich lebe seit Tagen aus dem Koffer", gab sie zu. "Ich freue mich auf jeden Fall enorm darauf, euch jetzt wieder täglich an meinem Leben teilhaben zu lassen", freut sich die Bekanntheit.

Anzeige

Instagram / rominapalme Stefano Zarrella und Romina Palm im Juli 2021

Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm im Urlaub, Herbst 2022

Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de