Funkstille nach Trennung: Romina Palm meldet sich zurück

Romina Palm (23) meldet sich zu Wort. Einige Wochen lang wurde darüber spekuliert, ob die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und Stefano Zarrella (32) getrennt sind. Anfang März dann die traurige Bestätigung: Der Influencer gab die Auflösung der Verlobung und das Liebes-Aus bekannt. Das Model nahm sich daraufhin eine Auszeit. Jetzt meldet sich Romina zurück und spricht erneut über die gescheiterte Beziehung.

"Stef und ich haben uns vor einiger Zeit schon getrennt. Wir haben nach wie vor beruflich als auch privat ein sehr gutes Verhältnis und uns ist es auch beiden wichtig, dass wir das auch weiterhin pflegen", erzählt die 23-Jährige in ihrem YouTube-Video. Auch wenn das Liebes-Aus für niemanden einfach sei, wollen sie und ihr Ex positiv in die Zukunft blicken. "Ich bin selbst supergespannt, was die nächste Zeit auf mich zukommen wird. Das allererste Mal in meinem Leben bin ich alleine", äußert das Model. Da sie zuvor von einer Beziehung immer direkt in die nächste gestartet war, sei das jetzt für sie eine komplett neue Situation.

Um sich an ihr Leben als Single zu gewöhnen, hatte sich Romina eine kleine Auszeit genommen. "Ich habe einfach die letzten Wochen Zeit für mich gebraucht, war drei Wochen lang offline und habe die sozialen Medien komplett gemieden", erzählt die Rothaarige. Die kleine Pause habe ihr sehr gutgetan. "Ich konnte mich wirklich auf Dinge konzentrieren, die ich lange Zeit vor mir hergeschoben habe und habe auch sämtliche Jobs abgesagt", erklärt sie.

Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

Instagram / stefanozarrella Romina Palm und ihr Verlobter Stefano Zarrella

Instagram / rominapalme Romina Palm, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

