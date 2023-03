Nach Verschwinden: Nadja Abd el Farrag meldet sich zu Wort!

Nadja Abd el Farrag (58) äußert sich zu den Schlagzeilen! In den vergangenen Tagen bereitete die TV-Persönlichkeit ihren Fans Grund zur Sorge. Ihre vermeintlichen Freunde starteten auf Instagram eine Suchaktion, weil sie angeblich seit drei Monaten nicht auffindbar ist. Kurz darauf wurde die Ex-Freundin von Dieter Bohlen (69) jedoch in Hamburg gesichtet. Jetzt räumte Naddel selbst die Spekulationen aus dem Weg: Sie gab seit ihrem Verschwinden ein erstes Interview!

Im Telefongespräch mit RTL machte Naddel deutlich, was der momentane Medienrummel um ihre Person mit ihr macht. "Heute bin ich fix und fertig. Es liegt daran, was über meine Person berichtet wird", gab die Moderatorin offen zu. Sie stellte klar, dass sie sich mit Ausnahme des Interviews in Zukunft weiterhin aus der Öffentlichkeit rausziehen möchte. Doch eine Botschaft hatte Nadja. "Glaubt nichts!", stellte sie klar.

Damit meint sie vor allem die Person, die auf ihrem Instagram-Kanal die Suchaktion gestartet hat. Zuvor gab ihre Ex-Managerin Marion Ellerndorf im RTL-Interview an, dass Naddel sich verfolgt und bedroht fühle. "Es gibt da eine bestimmte Person, die in Nadjas Namen Artikel auf ihrem Facebook-Account und Instagram-Account postet und er hat ihre PIN von der Bank, er hat ihre Unterlagen", meinte sie.

Instagram / nadjaabdelfarrag_official Nadja Abd el Farrag, August 2020

Getty Images Nadja Abd el Farrag im Oktober 2009

ActionPress / BACH Nadja Abd el Farrag und Dieter Bohlen, 2001

