Schwangere Ferne McCann war in Panik wegen ihrer Gesundheit

Kleiner Schock für Ferne McCann (32)! Die The Only Way Is Essex-Bekanntheit wird zum zweiten Mal Mama. Nachdem sie ihre Tochter Sunday mit in die Beziehung gebracht hat, erwarten sie und ihr Verlobter Lorri Haines das erste gemeinsame Kind. In den vergangenen Monaten hielt die Britin ihre Fans fleißig auf dem Laufenden, was ihre Babyreise angeht. So teilte sie auch ihre jüngsten Sorgen mit ihrer Community: Ferne dachte, sie würde eine fiese Schwangerschaftskomplikation erleiden!

Auf Instagram berichtete die Influencerin jetzt: "Leute, Panik vorbei, ich dachte, ich hätte einen Prolaps, aber es stellte sich heraus, dass es nur eine geschwollene Schamlippe ist." Zur Erklärung: Ferne war der Meinung, sie hätte einen Uterusprolaps – auch Gebärmuttervorfall genannt. Dabei kann die Gebärmutter durch den Geburtskanal austreten. Lebensgefährlich ist diese Herabsenkung zwar nicht, sie gilt jedoch als sehr unangenehm und kann unter anderem zu Inkontinenz führen.

Weiter schilderte Ferne: "Spaß beiseite, bei dieser Schwangerschaft gibt es einfach so viel mehr Druck da unten. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es sich mit Sunday damals so angefühlt hat." Wie findet ihr es, dass die Mama so offen darüber spricht? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / fernemccann Lorri Haines und Ferne McCann im November 2023

Instagram / fernemccann Ferne McCann, UK-Star

Instagram / fernemccann "The Only Way Is Essex"-Bekanntheit Ferne McCann mit ihrer Tochter Sunday

