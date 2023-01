Nach Verlobung: Ferne McCann ist zum zweiten Mal schwanger!

Erneuter Nachwuchs für Ferne McCann (32)! Im Privaten läuft es für die The Only Way Is Essex-Bekanntheit im Moment bestens. Erst im Juli verkündete sie ihre Verlobung mit Lorri Haines. Die Britin hat bereits ein Kind mit in die Beziehung gebracht – Töchterchen Sunday. Jetzt darf sich die inzwischen Fünfjährige auf ein Geschwisterchen freuen, denn: Ferne ist zum zweiten Mal schwanger!

Die Fans hatten schon eine ganze Weile spekuliert und waren sich sicher, dass die 32-Jährige erneut ein Baby erwartet. Jetzt bestätigte ein Insider gegenüber The Sun die freudige Nachricht. "Ferne ist überglücklich. Von dem Moment an, als sie Lorri traf, wusste sie, dass sie ihn heiraten und mit ihm Kinder haben wollte", betonte die Quelle. Beide seien bereit, sich aneinander zu binden und freuen sich auf die gemeinsame Zukunft.

Wie glücklich Ferne mit Lorri ist, hatte sie erst vor wenigen Tagen deutlich gemacht. Die Turteltauben hatten ihren ersten Jahrestag gefeiert. "Seit ich in dieser Beziehung bin, habe ich so viel über die Liebe gelernt. Vielleicht hatte ich vorher eine verzerrte Vorstellung davon, was Liebe eigentlich ist", hatte das Model zu diesem Anlass via Instagram geschrieben.

Ferne McCann mit ihrer Tochter Sunday

Lorri Hanes und Ferne McCann im Juli 2022

Lorri Haines und Ferne McCann

