Trennung von Matze: Michelles Sorge vor "Prominent getrennt"

Michelle Simöl war nicht glücklich über Matthias Höhns (27) Teilnahme an Prominent getrennt. Letzterer war bis zuletzt mit seiner Ex-Freundin Jenefer Riili in der Realityshow zu sehen gewesen. In diesem Format geht es darum, dass Verflossene wieder zusammen als Team arbeiten. Die aktuelle Beziehung des einstigen Berlin - Tag & Nacht-Darstellers zerbrach während der Ausstrahlung. Beide beteuerten, dass die Show nichts mit dem Liebes-Aus zu tun gehabt habe. Matze verriet Promiflash, dass Michelle allerdings nicht begeistert gewesen sei.

Der 27-Jährige offenbarte gegenüber Promiflash: "Natürlich hatte sie auch Bedenken." Doch die beiden hätten ausführlich darüber gesprochen und er habe seiner Liebsten auch mehrmals versichert, dass es nicht seine Intention sei, wieder mit Jenefer zusammenzukommen. "Ich bin da jetzt nicht reingegangen und sie hat gesagt: 'Nee, mach das nicht', und ich hab gesagt: 'Ach, leck mich, ich mach das jetzt einfach.' So war das nicht. Wir waren dann schon am Ende des Tages auf einem Nenner", schloss Matze ab.

Aktuell habe der Realitystar gar keinen Kontakt mit Michelle. Trotzdem wolle Matze bald mit der Influencerin über das Liebes-Aus sprechen. "Es wird vielleicht noch mal ein abschließendes Gespräch geben in absehbarer Zukunft", meinte er.

RTL Jenefer Riili und Matthias Höhn bei "Prominent getrennt"

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn und Michelle im September 2022

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn und seine Freundin Michelle, Influencer

