Wurde Naddel kontrolliert? Jetzt spricht ihre Ex-Managerin

Was ist wirklich los bei Nadja Abd el Farrag (58)? Vor wenigen Tagen hatte es Aufruhr um die Ex von Dieter Bohlen (69) gegeben: Ein Freund hatte auf ihrem Instagram-Profil einen Aufruf gestartet. Angeblich melde die Hamburgerin sich seit vier Monaten nicht mehr bei ihren Freunden. Doch bereits kurz darauf wurde sie in ihrer Heimatstadt gesehen. Nun bringt Naddels einstige Managerin Licht ins Dunkle!

Im Interview mit RTL klärte Marion Ellerndorf darüber auf, warum die 58-Jährige sich nicht selber in der Öffentlichkeit zu Wort meldet: Sie sei angeblich bedroht worden. "Es gibt da eine bestimmte Person, die in Nadjas Namen Artikel auf ihrem Facebook-Account und Instagram-Account postet und er hat ihre PIN von der Bank, er hat ihre Unterlagen", meinte die Managerin und Freundin. Die Musikerin habe den Mann bereits angezeigt.

Anderen TV-Bekanntheiten war der Aufruf bereits sehr komisch vorgekommen. "Am meisten besorgt mich, dass es den 'Freunden' erst nach vier Monaten auffällt? Wenn meine besten Freunde sich vier Tage nicht melden würden, würde ich schon die Polizei rufen!", hatte Julian F. M. Stoeckel (36) gegenüber Promiflash festgestellt.

Anzeige

Instagram / nadjaabdelfarrag_official Naddel, TV-Bekanntheit

Anzeige

Getty Images Nadja Abd el Farrag im Oktober 2009

Anzeige

Instagram / julianfmstoeckel Julian Stoeckel, Realitystar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de