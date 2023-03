Zieht Shakira etwa für einen neuen Lover nach Miami?

Für die Liebe in ein anderes Land? Shakira (46) und ihr vermeintlich untreuer Ex-Partner Gerard Piqué (36) gehen seit Juni vergangenen Jahres getrennte Wege. Da die gebürtige Kolumbianerin nichts mehr in ihrem langjährigen Wohnort Barcelona zu halten scheint, zieht sie mit ihren Söhnen Sasha (8) und Milan (10) nach Miami. Nun wird gemunkelt: Shakira zieht angeblich für ihren neuen Lover um!

Wie The Mirror berichtet, will die spanische Nachrichtenseite "OK Diario" herausgefunden haben, dass es seit einigen Monaten einen neuen Mann im Leben der 46-Jährigen gibt: "Es scheint, als hätte die kolumbianische Sängerin einen mysteriösen Mann in Miami kennengelernt. Sie stehen bereits seit vier Monaten in Kontakt." Weitere Details sind bisher nicht bekannt und auch Shakira selbst hat sich zu den Berichten noch nicht geäußert.

Was Gerard wohl davon halten wird? Erst vor wenigen Tagen verriet der Ex-Profifußballer im Interview mit El Pais, dass das Wohl seiner Söhne an oberster Stelle steht. Shakiras Ex habe auch nicht vor gegen die Mutter seiner Kinder zu wettern.

Getty Images Shakira und Gerard Piqué im September 2014

Instagram / shakira Shakira mit ihren Söhnen Sasha und Milan, Dezember 2022

MEGA Shakira mit ihren Söhnen im November 2022

