Gerard Piqué stellt das Wohl seiner Söhne an erste Stelle!

Hauptsache Milan (10) und Sasha (8) geht's gut! Im vergangenen Sommer trennten sich der einstige Profikicker und Shakira (46). Der Grund: Der Sportler soll die Sängerin mit seiner neuen Freundin Clara Chia Marti betrogen haben. Ihren Schmerz verarbeitete die "Hips Don't Lie"-Interpretin daraufhin mit einem Diss-Track, in dem sie gegen ihren Ex und dessen Geliebte austeilte. Zu dem Lied will sich der Fußballer nicht weiter äußern, denn Gerard (36) will das Beste für seine Kinder und möchte sie mit seinem Schweigen schützen!

Im Interview mit El País beteuerte der Ex-Profispieler, er habe die Details der Trennung zum Wohle der beiden Söhne verschwiegen. Gerard erklärte: "Es geht darum, sie zu beschützen. Das ist die Aufgabe aller Eltern mit Kindern. Darauf konzentriere ich mich und das ist meine Aufgabe als Vater". Er sehe sich in der Verantwortung, das Beste für Milan und Sasha zu tun und ihr Wohl an oberste Stelle zu stellen. Er möchte nicht gegen die Mutter seiner Kinder schießen.

Shakira behauptete ebenfalls, dass sie sich seit der Trennung vor allem auf ihre Kinder konzentriere. "Ich fühle mich vollständig, weil ich das Gefühl habe, dass ich mich auf mich selbst verlassen kann und ich habe zwei Kinder, die auf mich angewiesen sind", verkündete die Sängerin. "Ich muss stärker sein als ein Löwe."

Getty Images Shakira und Gerard Piqué im September 2014

Getty Images Gerard Piqué im Mai 2021

Getty Images Shakira im Mai 2022

