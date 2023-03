Erster Tag im Prozess: Hier verlässt Prinz Harry das Gericht

Prinz Harry (38) hat den ersten Schritt geschafft. Der Sohn des amtierenden Königs Charles (74) ist derzeit wegen eines Gerichtsprozesses in London. Die Klage richtet sich gegen die Associated Newspaper Limited. Der Zeitungsverlag soll mithilfe von Abhörgeräten in Häusern und Autos versucht haben, unrechtmäßig an Informationen zu kommen. Am Montag startete der Prozess – und Harry hat den ersten Tag bereits hinter sich gebracht.

Fotografen erwischten Harry am Montag in London vor dem Royal Courts of Justice, dem königlichen Gerichtshof. Der Herzog von Sussex wirkt dabei sichtlich angespannt, nahm sich aber dennoch Zeit, den Menschen vor dem Gebäude zuzuwinken. Mit einem Daumen nach oben signalisiert er dann auch, guter Dinge zu sein. Der Prozess findet wohl unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der 38-Jährige steht allerdings nicht allein vor Gericht. Elton John (76) verließ das Gebäude kurz nach Harry.

Neben Harry und Elton beteiligen sich auch noch andere Stars an der Klage, die ebenfalls betroffen waren. Unter anderem Eltons Ehemann David Furnish (60) sowie Sadie Frost (57) und Elizabeth Hurley, die aber am Montag nicht vor Gericht erschien. Für Harry ist es bereits der zweite Prozess gegen die ANL. Er kämpfte bereits im Sommer 2022 gegen das Unternehmen und konnte den Prozess gewinnen.

Getty Images Prinz Harry in London 2023

Getty Images Elton John vor dem Gericht in London 2023

Getty Images Herzogin Meghan mit Prinz Harry in New York, September 2021

