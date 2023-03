Gwen Stefani und Blake genießen Landleben in vollen Zügen!

Sie lieben ihren Rückzugsort! Gwen Stefani (53) und Blake Shelton (46) sind beide sehr erfolgreiche Musiker und haben stets einen vollen Terminkalender. Wenn sie dann doch einmal Zeit zum Durchatmen haben, zieht es die Turteltauben oft auf ihren großen Landsitz im US-amerikanischen Oklahoma. Sie besitzen dort über 526 Hektar – darunter fällt auch ein idyllischer Strand. Gwen teilte nun einen Clip auf Social Media, der beweist: Die beiden genießen das Landleben in vollen Zügen!

Via TikTok veröffentlichte die "Cool"-Interpretin ein Video, in dem zu sehen ist, wie Gwen und Blake in ihrem Jeep in einem Waldstück herumfahren. An einer anderen Stelle im Clip läuft Gwen freudig am Rand eines Flusses entlang. Die Blondine und auch ihr Liebster tragen braungrüne Caps und zeigen sich generell in einem Camouflage-Look. Der Clip ist mit einer schnellen Version des Songs "ceilings" von Lizzy McAlpine unterlegt. Es scheint, als wolle die Sängerin mit dem Lied die harmonische Stimmung der beiden widerspiegeln.

Dass Blake und seine Liebste anscheinend nicht ohneeinander können, sei dem Paar nicht sofort bewusst gewesen. Sie lernten sich im Rahmen von The Voice kennen, nachdem Gwen neu als Mentorin hinzugestoßen war. "Ich konnte anfangs nicht einmal richtig mit ihr reden", meinte Blake. Doch er schätze es sehr, dass das Schicksal wohl der Meinung gewesen sei, dass die zwei Musiker füreinander bestimmt sind.

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton im Jahr 2022

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani im Jahr 2020

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton bei den Grammys

