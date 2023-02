Bei Blake Shelton und Gwen Stefani hat es erst spät gefunkt

Blake Shelton (46) musste sich gedulden! Der amerikanische Country-Sänger heiratete seine Gwen Stefani (53) im Juli 2021. Die beiden hatten sich Jahre zuvor als Juroren bei The Voice kennengelernt. 2014 ersetzte die No Doubt-Frontfrau dort den Platz von Christina Aguilera (42) – schicksalhaft für das jetzige Ehepaar! Der "Austin"-Interpret verriet nun, wie lange es dauerte, bis es zwischen Gwen und ihm funkte!

"In der Staffel, in der ich Gwen kennengelernt habe, konnte ich nicht einmal richtig mit ihr reden", sagte er im Interview mit CMT über ihr Kennenlernen in der siebten Staffel der Show. "Sie hatte gerade ein Baby bekommen und sobald wir fertig gedreht hatten, war sie mit ihrem Baby wieder weg", erzählte Blake weiter. Es habe gerade einmal für ein "Hallo" hier und da gereicht. Erst ganze zwei Staffeln später sollen die beiden einander nähergekommen sein.

Heute zählen die zwei zu den absoluten Traumpaaren Hollywoods! Vor einigen Monaten hatte Gwen in der The Drew Barrymore Show von ihrem Mann geschwärmt: "Einen besten Freund zu finden, jemanden, der auf der gleichen Ebene ist, wenn es um Moral geht, oder einfach die Art, wie man das Leben betrachtet, das ist der Traum."

Anzeige

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani und Blake Shelton, Musiker

Anzeige

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton bei den 62. Grammy Awards im Januar 2020

Anzeige

Instagram / gwenstefani Blake Shelton und Gwen Stefani, Ehepaar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de