König Charles "zu beschäftigt", um Prinz Harry zu treffen

König Charles (74) hat offenbar keine Zeit für seinen Sohn. Prinz Harry (38) befindet sich aktuell in England – das erste Mal seit der Beerdigung der Queen (✝96) ist er zurück in seinem Heimatland. In London muss er einem viertägigen Gerichtsprozess gegen ein Medienunternehmen beiwohnen, das ihn als Lügner bezeichnet hatte. Seine royale Familie wird der entfremdete Prinz aber nicht treffen. König Charles hat anscheinend wichtigere Termine!

Wie eine königliche Quelle gegenüber Mirror behauptet, sei das Harry auch genau so mitgeteilt worden: Man habe ihm gesagt, dass Charles "zu beschäftigt" sei, um sich mit seinem Sohn zu treffen. Schon vorher hatte der Palast bestätigt, dass der Terminkalender den britischen Monarchen vollgepackt ist: Aktuell hält er sich in High Grove in Gloucestershire auf, bevor er dann nach Deutschland zum Staatsbesuch fliegt. Harry wird England voraussichtlich am Donnerstag wieder verlassen – sein Vater und er verpassen sich also knapp.

Doch Charles könne nichts für diese Termine – Harrys Erscheinen in Großbritannien sei mal wieder total überraschend, wie der Royal-Experte Richard Fitzwilliams im Express klarstellt: "Das Problem bei diesem Auftritt ist, dass es ein Überraschungsauftritt ist und die Sussexes überraschen gerne. Sie sind immer unberechenbar und niemand hat das erwartet."

Getty Images Prinz Harry vor dem Royal Courts of Justice in London, 2023

Getty Images König Charles und Prinz Harry 1998

Getty Images Prinz Charles im November 2021

